Thierry confirma que estará disponible ante el Barcelona: “Mis sensaciones son buenas”

“Para el partido contra el FC Barcelona puedo estar disponible para ir convocado. Mis sensaciones son buenas, pero después jugar ya dependerá de (Carlos) Corberán. Me da igual la posición, como si tengo que jugar de delantero. Lo más importante es poder pisar el terreno de juego”, dijo en una entrevista en VCF Media.

El valencianista se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 27 de octubre de 2024 en el partido ante el Getafe disputado en el Coliseum y en agosto comenzó a trabajar con el resto del grupo.

Aunque la previsión era estar disponible para finales de septiembre, los plazos se han acortado: “Está siendo una sorpresa porque hace dos meses, cuando volvimos para la pretemporada, todavía tenía molestias y yo mismo no pensaba que iba a poder estar un poco antes de lo previsto”.

Thierry destacó que esta lesión le ha hecho más maduro. “Siempre fui una persona impaciente. Hay siempre cosas positivas que podemos sacar como no tomar nada como garantizado porque en un segundo te puede cambiar la vida, también me ha hecho ver que, realmente, soy una persona muy trabajadora”, explicó.

“El primer mes, estando con mi familia en Portugal y estando fuera sin poder estar en el vestuario con mis compañeros, fue complicado, tanto que le dije a mi mujer que volvía ya a Valencia, quería estar con mis compañeros. Al cuarto mes de la recuperación, estaba en casa después de entrenar haciendo mi trabajo extra, y empecé a llorar”, recordó.

“Me miraba al espejo y veía a una persona que tenía que seguir luchando a pesar de todas las adversidades. Entrenando me venían las lágrimas porque ha sido muy duro el proceso de recuperación. Es muy difícil trabajar conmigo porque tengo poca paciencia y quiero estar siempre lo más rápido posible. Los fisios, el doctor… me han ayudado mucho. Muchas veces les digo que son las personas más importantes del club”, agregó.

En ese sentido, Thierry agradeció el apoyo del equipo. “Lo más importante para mí es sentirme que estoy dentro del grupo, aunque no pudiera entrenar o jugar los partidos. Estaba en el vestuario, en la sala con los fisios, cuando voy a Mestalla antes de los partidos. Me hacen estar dentro del equipo. Estar con ellos es muy importante”, reconoció.

También agradeció el apoyo de su familia: “No hay palabras para describirlo. Mi mujer, mi madre, mis amigos… Cuando estaba en Portugal venían a mi casa después de trabajar y se preocupaban por ver cómo estaba o si necesitaba algo, incluso se hicieron el viaje desde Lisboa hasta Valencia (9 horas) en coche para estar conmigo”.

Por otro lado, el futbolista del Valencia comentó que ve al equipo muy bien: “Lo veo competitivo, las incorporaciones nos pueden aportar mucho. Podemos hacer un año especial”.

Asimismo, el lateral confesó que echa mucho de menos jugar en Mestalla. “La última vez que jugué en Mestalla fue con un resultado negativo contra Las Palmas y no se me olvida. Es importante jugar donde te sientes querido porque el sentimiento pasa a ser diferente y, para mí, es muy importante el cariño de la afición”, finalizó.