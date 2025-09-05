Un año de sanción para el niño de 13 años que fue agredido por el padre de un rival

Un vídeo grabado desde la grada desveló el capítulo completo de la agresión ocurrida el pasado domingo en Turín (norte), al término de un partido de un torneo sub-14. En él, se ve claramente como el portero del Volpiano inicia una tangana entre los jugadores y agrede a otro jugador del equipo rival, el Carmagnola.

Es ahí cuando el hombre, padre del otro jugador implicado en la pelea, saltó al campo y fue directo a por el meta del Volpiano, al que propinó un puñetazo e intentó seguir agrediendo, frenado por directivos y entrenadores de ambos equipos. De hecho, mantiene una segunda pelea con un directivo del Volpiano, padre del portero que recibió el puñetazo.

El portero fue después trasladado al hospital y los exámenes médicos confirmaron una rotura en el maléolo, una parte del tobillo, y una fuerte contusión en el pómulo, culpa de la agresión.

Con el vídeo publicado en redes sociales, llegó la sanción del Juez Deportivo de la categoría, que decidió castigar a todas las partes implicadas de manera ejemplar, tanto a los dos jugadores que protagonizaron la pelea en el campo como al directivo que se enzarzó con el padre que saltó al terreno de juego de manera indebida.

"Dada la gravedad de la conducta violenta adoptada por jóvenes de muy corta edad y considerando, asimismo, que la violencia es condenable donde quiera que se produzca y, sobre todo, entre menores, este órgano judicial considera que debe imponer una sanción de considerable y ejemplar entidad", explicó el juez deportivo, órgano sancionador italiano.

"Se descalifica por un año al mencionado jugador porque, al final del partido, adoptó una conducta violenta y antideportiva, provocando una pelea y golpeando con manotazos y puñetazos el costado y la espalda de un jugador contrario, tendido en el terreno de juego", añadió.

Además, sancionó igualmente con un año sin jugar al otro joven implicado, así como 6 meses al directivo del Volpiano que se peleó con el padre que saltó al campo y agredió al portero.

El episodio desató, de nuevo, la movilización en Italia contra las agresiones en los campos de fútbol, pues hace apenas unos meses fue agredido un árbitro menor de edad.

Gianluigi Buffon o Dino Zoff, leyendas italianas bajo los palos, mostraron su apoyo público al meta agredido.

Incluso Gianluigi Donnarumma, capitán de la selección italiana, invitó al portero a pasar un día con la 'Azzurra' en Coverciano (Florencia), lugar en el que se encuentra la ciudad deportiva de la expedición.

Sin embargo, según desvelaron medios italianos, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) retiró al invitación una vez se hizo público el vídeo, en el que se ve al portero iniciar la pelea, y se hizo oficial la sanción de un año al jugador.