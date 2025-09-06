0-1. Vlahovic amenaza a Inglaterra; Dario Sits, refuerzo de Letonia

El gol del atacante del Juventus, antes del cuarto de hora, revitaliza las opciones del conjunto serbio, segundo del Grupo K y que puede ser líder si el martes gana al equipo inglés en la quinta jornada del camino mundialista.

El talento de Vlahovic desequilibró el partido. Su gol llegó en el minuto 12, cuando culminó una pared al borde del área con Aleksandar Katal. El atacante del Juventus cerró la acción con un disparo desde la media luna, raso, pegado al palo izquierdo del meta Kirsjanis Zviedris.

Letonia, que solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha jugado, el primero contra Andorra, recurrió en el descanso a Dario Sits, una de las bazas del cuadro de Paolo Nicolato. El delantero del filial del Atlético Madrid disputó su sexto encuentro con la selección absoluta de Letonia, con la que ha marcado dos goles.