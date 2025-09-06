0-2. Corea del Sur vuelve a dejar en evidencia a Pochettino y a Estados Unidos

Chicago (EE.UU.), 6 sep (EFE).- La selección de Corea del Sur doblegó este sábado por 2-0 a la de Estados Unidos en un amistoso jugado en la Red Bull Arena de Nueva Jersey que volvió a dejar en evidencia al equipo de Mauricio Pochettino, cuando falta menos de un año para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses.