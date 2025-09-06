0-2. Corea del Sur vuelve a dejar en evidencia a Pochettino y a Estados Unidos

Los goles de Heung Min Son y de Dong-Gyeong Lee en la primera mitad le bastaron a Corea del Sur para tumbar a Estados Unidos, cuyo último partido se remontaba a la derrota sufrida contra México en la final de la Copa Oro.
Pochettino, cuya selección está segura de su participación en el Mundial en calidad de país anfitrión, al igual que México y Canadá, sigue sin conseguir dar continuidad a la selección estadounidenses.
Antes de la derrota en la final de la Copa de Oro, su equipo perdió en semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF contra Panamá.
Esta derrota contra Corea del Sur amargó la tarde de la Red Bull Arena, donde Estados Unidos celebró a su leyenda Michael Bradley en los prolegómenos del encuentro.
Estados Unidos jugará el próximo martes su segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, contra Japón.