1-0. Pleno de victorias de Austria en el regreso de Alaba a un once

Buenas noticias para el conjunto centroeuropeo y para el Real Madrid. Austria no cede ni un milímetro y después de ganar 2-1 a Rumanía y 0-4 a San Marino, alargó su buena racha ante Chipre mientras el conjunto blanco sonríe por el buen estado de Alaba, que fue titular en un partido después de casi cinco meses.

El central del Real Madrid no jugaba de inicio desde el pasado 23 abril, cuando apareció en un once de Carlo Ancelotti para enfrentarse al Getafe en el Coliseum. Aguantó 45 minutos, se lesionó y desde entonces sólo disfrutó de minutos en el amistoso que disputaron los hombres de Xabi Alonso frente al Tirol hace casi un mes.

Alaba, junto a Philipp Lienhart, ocupó un hueco en el centro de la defensa. Jugó a buen nivel y cumplió ante una selección más débil, pero que fue una buena prueba de fuego para un jugador de 33 años que busca recuperar su mejor forma tras atravesar un calvario con las lesiones.

Y mientras Alaba luchaba por olvidar malos momentos ya pasados, Austria dominó casi todas las fases del partido aunque sufrió algún que otro susto. Como los que protagonizó Ioannis Pittas, que estrelló dos disparos contra los postes de la portería defendida por Alexander Schlager (uno en la primera parte y otra en la segunda).

Respondieron Konrad Laimer, con una clara ocasión a la media hora, y Christoph Baumgartner, que al inicio del segundo acto falló por centímetros un disparo desde dentro del área que salió rozando el palo.

Luego, el mismo Baumgartner fue objeto de un penalti que revisó el VAR y que sirvió a Sabitzer para marcar el único tanto de un partido sin mucha más historia que la tercera victoria de Austria en el grupo H, el regreso de Alaba a un once, y un agujero en el césped que paró el partido durante unos minutos en el tramo final hasta que fue tapado para evitar alguna lesión indeseada.