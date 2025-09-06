1-1. Ni Zaragoza ni Valladolid merecieron más

Los poco más de cuatro minutos que mediaron entre el gol del incisivo Dani Gómez y el empate de Meseguer fueron lo más destacado de un partido en el que la apuesta de ambos desde un inicio fue la de arriesgar lo justo para al menos sumar un punto.

Zaragocistas y pucelanos consiguieron su objetivo, aunque deberán ofrecer más en los próximos partidos si aspiran al éxito y al ascenso a Primera División.

Casi antes de que ninguno de los dos equipos crease la primera acción de peligro, el susto lo dio el defensor serbio zaragocista Radovanovic, que quedó tendido sobre el terreno de juego tras un choque con la cabeza con un atacante del Valladolid que obligó a cambiarlo. El recién llegado Akoukou fue el encargado de sustituirlo.

Ninguno de los hombres sobre el terreno de juego eludió el contacto, lo que provocó continuas interrupciones, además de los problemas que provocó el viento en un campo demasiado abierto y que puede tener en este elemento uno de los factores determinantes a lo largo de la temporada.

La primera acción con cierto peligro llegó por la banda derecha con un centro de Tomeo al que no llegó ningún atacante del Valladolid, aunque la primera mitad dio poco más de sí.

El juego se fue espesando sin que ninguno tuviese claridad de ideas para intentar llevar peligro hasta la portería rival, perdiéndose más en ir al choque con el adversario que en crear juego.

Ni Gabi Fernández ni Guillermo Almada entendieron tras el descanso que sus equipos necesitasen algún tipo de revulsivo tras una primera parte sin apenas acciones de peligro.

Los vallisoletanos sorprendieron a los 50 minutos con una contra a los maños, que le costó una amarilla al debutante Akoukou, y que supuso la primera opción clara para inaugurar el marcador para los visitantes.

La especulación de los pucelanos para sacar el balón y la constante presión de Dani Gómez le permitió robarle el balón a Torres, último defensor, para marcar.

Espoleados tras el gol, el Valladolid igualó el duelo tras un saque de esquina en corto. Biuk metió un balón raso al área pequeña que de espuela mandó al fondo de las mallas Meseguer, que había estado implicado momentos antes en el fallo que le había costado el gol a su equipo.

La ráfaga de los dos goles hizo pensar que el partido podía cambiar su rumbo, pero no tardó en volver a enredarse en la contención de uno y otro. Ambos parecían dar más importancia a sumar un punto que a ir a por la victoria.

Una acción rápida dejó un balón a Cuenca que remató y el esférico, que tocó en un defensor, se envenenó y Guilherme tuvo que meter una mano para evitar el gol.

Los pucelanos, a los 95 minutos, tuvieron un remate de cabeza de Tomeo tras un saque de esquina que se fue paralelo a la línea de fondo.

1 - Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Juan Sebastián, Radovanovic (Akoukou, min.9), Insúa, Pomares (Cuenca, min.77); Paulino (Francho, min.64), Guti, Saidu, Sebas Moyano (Pinilla, min.83); Dani Gómez (Soberón, min.83) y Pau Sans (Kodro, min.64).

1 - Real Valladolid: Guilherme; Bueno (Trilli, min.83), Torres, Tomeo, Alejo (Ponceau, min.83); Juric, Meseguer; Biuk, Chuki (Moreno, min.95), Amath (Garriel, min.83); y Latasa.

Goles: 1-0. Min.60, Dani Gómez; 1-1. Min.64, Meseguer.

Árbitro: José Antonio Sánchez (Comité Andalúz). Amonestó por el Real Zaragoza a Pau Sans, Insúa, Akoukou, Dani Gómez, Saidu y al entrenador Gabi Fernández, y por el Real Valladolid a Biuk, Juric, Trilli y Garriel.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.601 espectadores.