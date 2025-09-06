De la Fuente manda ánimo y desea una pronta recuperación a Luis Enrique

"Mando un abrazo y mis mejores deseos de una pronta recuperación a Luis Enrique, que tuvo ayer un desgraciado accidente. Todo mi ánimo y sé que se va a recuperar muy pronto", aseguró De la Fuente antes de iniciar su comparecencia ante los medios en Konya (Turquía).

De la Fuente quiso tener un gesto con el anterior seleccionador español, con el que compartió momentos en la Federación Española (RFEF), e incluso ocupó su lugar en un amistoso, ante Lituania, por el confinamiento de la absoluta por un caso de coronavirus antes de la disputa en 2021 de la Eurocopa 2020.