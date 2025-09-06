Fútbol Internacional

De la Fuente manda ánimo y desea una pronta recuperación a Luis Enrique

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, mandó un mensaje de ánimo al entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que le precedió en el cargo, y le deseó "una pronta recuperación" tras el accidente que sufrió montando en bicicleta que le provocó una fractura de clavícula.

06 de septiembre de 2025
"Mando un abrazo y mis mejores deseos de una pronta recuperación a Luis Enrique, que tuvo ayer un desgraciado accidente. Todo mi ánimo y sé que se va a recuperar muy pronto", aseguró De la Fuente antes de iniciar su comparecencia ante los medios en Konya (Turquía).

De la Fuente quiso tener un gesto con el anterior seleccionador español, con el que compartió momentos en la Federación Española (RFEF), e incluso ocupó su lugar en un amistoso, ante Lituania, por el confinamiento de la absoluta por un caso de coronavirus antes de la disputa en 2021 de la Eurocopa 2020.

