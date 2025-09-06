De la Fuente: "Morata sabe cuál es su papel perfectamente"

"Explicación ninguna. Él sabe cuál es su papel perfectamente y es un jugador más. Juega más o menos dependiendo del plan de juego y la idea que tengamos pero Álvaro es muy importante, como el resto. Tiene una connotación diferente porque es nuestro capitán y está donde tiene que estar, recibiendo los honores del país. Sintamos un poquito lo que siento yo ser capitán de la selección y por tener un jugador de ese perfil", dijo en rueda de prensa en Konya, donde este domingo España jugará contra Turquía.

Fue una nueva defensa de De la Fuente a Morata que contrasta con la pérdida de protagonismo del capitán. Suplente cuatro partidos de forma consecutiva, sin apenas participación y protagonista del fallo en la tanda de penaltis que alejó a España del título en la última Liga de Naciones. "Estoy orgulloso de tener jugadores como Morata en la selección", aseveró De la Fuente.

El técnico no desveló si este domingo repetirá el equipo que inició el camino al Mundial 2026 derrotando a Bulgaria en su casa (0-3) y ensalzó la labor de Mikel Oyarzabal sin descartar la posibilidad de dar entrada a Ferran Torres.

"Yo sí valoro a Mikel. Un jugador que ha celebrado 400 partidos con la Real Sociedad para no reconocérselo y valorarlo toda la afición del fútbol español. Es un jugador muy solvente. Sea él, Ferran, Dani Olmo o Morata estoy muy tranquilo porque tenemos unos delanteros de una calidad fantástica. La decisión hay que tomarla en el último momento. Ferran está entrenando muy bien y es un valor sobrio para nosotros. Tiene mi total y absoluta confianza", dijo.

Turquía ha optado por jugar el duelo ante España, clave en el Grupo E, en Konya, lejos de Estambul, donde se espera un estadio lleno apoyando a su selección.

"Esperamos un ambiente como corresponde a esta ocasión. Dos grandes selecciones y un país volcado con su selección. Nosotros venimos de jugar ante la anfitriona Alemania en la Eurocopa y en ambientes muy hostiles. Este equipo está capacitado para jugar en cualquier circunstancia", destacó De la Fuente.

El seleccionador español aseguró que ninguno de sus jugadores tiene problemas para jugar ante Turquía, restando importancia a la dolencia de espalda que arrastra Lamine Yamal, que protagonizará un bonito duelo de jóvenes estrellas con Arda Güler.

"Son dos grandísimos futbolistas, cada uno con características diferentes y su proyección. Tenemos la suerte de contar con Lamine y nos alegramos de tener un futbolista que nos da tantas alegrías. Es un chico con ganas de seguir creciendo y mejorando. Esa ambición es muy buena para todo el grupo", valoró.

Por último, no mostró prisas en introducir en el equipo titular a Dani Carvajal y Rodri Hernández, tras regresar ambos a la selección después de graves lesiones de rodilla, con minutos ante Bulgaria en la segunda parte.

"Están en perfectas condiciones, pueden empezar el partido o no. Están preparados para ocupar el lugar que les corresponda en el momento oportuno pero lo más importante es que ya están aquí y vuelven para quedarse, para darnos muchas alegrías. Me da igual que sea mañana o el mes que viene. Lo importante es que estén en las mejores condiciones posibles", sentenció.