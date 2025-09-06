El Atleti, presente en una ceremonia de "bautismo" de gorilas en Ruanda

Según informó este sábado el club rojiblanco, "esta es una de las regiones más destacadas por su labor en la conservación de la biodiversidad"

Visit Rwanda, patrocinador del club, invitó a la entidad que preside Enrique Cerezo a participar en "esta cita tan importante a la que asistieron líderes globales, artistas y otras figuras del mundo del fútbol", señala en una nota.

"En representación del club asistió Luis García, leyenda rojiblanca. Durante la ceremonia se bautizaron 40 crías de gorila de montaña, nacidas en 2023 y 2024, en un gesto simbólico que refuerza el compromiso con la protección de esta especie en peligro de extinción. Tuvimos la oportunidad de bautizar a un ejemplar de gorila bajo el nombre de Iraba, cuyo significado es: adorno", añade la nota.