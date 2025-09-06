El Barça, a mantener las buenas sensaciones en San Mamés

Y es que la goleada (8-0) ante Alhama CF del equipo de Pere Romeu ya dejó claras las intenciones del cuadro catalán en este inicio de curso a pesar de los cambios en la plantilla en este mercado de verano.

El cuadro catalán solo ha fichado a la defensa Laia Aleixandri, una central diestra y polivalente para jugar de mediocentro, mientras que ha dado salida a hasta nueve futbolistas del primer equipo. No obstante, la columna vertebral sigue intacta así como las jugadoras franquicia.

Con todo, el rival de este domingo será uno con más rodaje en la máxima categoría, un combinado que se pasó todo el pasado curso en la parte alta de la tabla y que terminó cuarto. Además, el conjunto vizcaíno es un equipo que se caracteriza por tener un balance mucho más positivo en su casa que fuera.

Las de Javier Lerga, que debutaron la primera jornada también en su casa, firmaron un empate sin goles ante el Costa Adeje Tenerife.

En el fortín azulgrana, el precedente más reciente es una victoria contundente de las catalanas (6-0), pero en Bilbao las azulgranas sufrieron mucho por ganar (0-2) con ambos tantos en el añadido.

Figuras clave en el ataque culer como Clàudia Pina, Ewa Pajor, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, que ya demostraron serlo en el primer choque de la temporada, volverán a tener protagonismo en Bilbao.

Más aún si se tiene en cuenta que la convocatoria para viajar a Bilbao es de 19 futbolistas después de que el viernes el club confirmara las bajas por lesión de Graham Hansen y Clara Serrajordi.

El cuadro local intentará sacar el máximo partido de futbolistas como la guardameta Nanclares, las defensas Maddi Torre y Nerea Nevado o la atacante Maite Zubieta. Todo, sumado al estadio, San Mamés, donde el equipo femenino del Athletic juega en ocasiones especiales.