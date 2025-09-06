Emotivo homenaje a Diogo Jota en el primer partido de Portugal sin él contra Armenia

Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en honor a Diogo Jota, su hermano André Silva, quien murió en el mismo accidente, y el que fuera capitán del Oporto Jorge Costa, que falleció en agosto a los 53 años por una parada cardiorrespiratoria.
Tras el pitido inicial, la afición portuguesa se mantuvo 21 minutos en silencio sin animar a su equipo para romper durante 60 segundos en aplausos cuando se llegó al 21, el número de la camiseta de Diogo Jota.
Se dio la circunstancia de que Cristiano Ronaldo había marcado el segundo gol a favor del combinado portugués un minuto antes, con lo que los hinchas locales pudieron celebrar este tanto haciendo ruido, lo que no ocurrió con el primero, anotado por João Félix en el minuto 9.
En la zona portuguesa de la grada, los aficionados portaron una gran pancarta que decía "Descasa en paz, para siempre uno de nosotros, Diogo Jota" con una foto del jugador.
Este es el primer partido de la selección portuguesa desde la muerte de Jota.