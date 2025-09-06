Enner Valencia se despide de las eliminatorias en el partido de Ecuador contra Argentina

"Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina", dijo Valencia después del entrenamiento.

El atacante dejó entrever que después del cierre de las eliminatorias sudamericanas para Mundial de 2026 irá partido a partido hasta ver cuándo se dará su retiro definitivo, que espera que sea con una gran actuación de Ecuador en el Mundial de 2026.

Valencia, que cumplirá 35 años en noviembre próximo, quiere disfrutar de los goles y de un triunfo frente a Argentina con toda su familia, que estará en el estadio por primera vez en un partido de eliminatorias. "Va a ser algo emotivo", aseguró.

También dijo que en otros equipos "se están retirando figuras que han dado mucho por sus selecciones y su país".

"En nuestro caso, nos hemos dedicado por más de una década a defender los colores de nuestro país, con mucha responsabilidad y esperemos contra Argentina sea una linda despedida", afirmó.

El capitán de La Tri aseguró que, aunque Ecuador ya está clasificado, eso no les quita "la responsabilidad de jugar un gran partido, pero sí un peso", y dijo que les da la posibilidad para "jugar un lindo partido ante nuestra gente".

"Esperemos que sea con una victoria para festejar todos juntos", añadió.

Con relación a la falta de gol del equipo, Valencia dijo que es algo que saben que tienen que trabajar para mejorar. "Sabemos que como defendemos también tenemos que atacar", mencionó.

Además de jugar el último partido por eliminatorias sudamericanas contra Argentina, el del martes será el número 100 en toda su carrera con el equipo, en los que convirtió 46 goles, de los cuales, seis fueron durante los mundiales de Brasil 2014 y de Qatar 2022.