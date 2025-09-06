Nagelsmann no teme por su puesto y anuncia cambios en partido contra Irlanda del Norte

"Creo que tener miedo nunca es bueno. Soy lo suficientemente valiente y todavía quiero ganar cada partido. Mañana también daremos lo mejor de nosotros. El equipo es lo importante, no yo. Por eso no tengo miedo. Y creo que jugaremos un partido mejor que el último", señaló en una rueda de prensa.

Nagelsmann prometió cambios contra los norirlandeses, aunque no de forma radical.

"Hemos tenido algunas conversaciones con jugadores individuales y con el equipo. El equipo también habló entre sí y aclaró algunas cosas. No veremos un equipo completamente distinto en cuanto a planteamiento. En cuanto a la plantilla, seguramente habrá algunos cambios", afirmó.

"No rotarán los diez jugadores. Tenemos que hacer un partido mejor que el del jueves", añadió el entrenador alemán.

El portero Oliver Baumann señaló sobre la situación en el vestuario tras la derrota del jueves que los jugadores han hablado entre ellos y que "en los primeros minutos, todos estaban frustrados, enfadados".

"Tenemos que mirar hacia adelante. Hablar de que necesitamos reconciliarnos sería exagerado. El foco debe estar en lo básico", añadió.

"Tenemos que poner el foco en lo básico: energía, pasión, ganar los balones. Primero lo fundamental, luego los aspectos futbolísticos llegan por sí solos", opinó.

El entrenador de la selección norirlandesa, Michael O’Neill, sostuvo que Alemania para él sigue siendo un "peso pesado".

"Bueno, una crisis en Alemania no es una crisis en otros países. Hay que ver: han perdido a muchos buenos jugadores, como Toni Kroos y Thomas Müller. Además, les faltan Jamal Musiala y Kai Havertz, eso es un desafío. Para mí, siguen siendo un peso pesado", subrayó.

"Solo hay que mirar al equipo y a los clubes en los que juegan: Bayern, Liverpool, Red Bull Leipzig. Nuestros jugadores no juegan allí, tampoco juegan la Liga de Campeones", afirmó.

O'Neill indicó que Irlanda del Norte ha jugado varias veces contra Alemania y hasta ahora ha tenido jugadores con experiencia contra el conjunto germano en sus filas, pero ahora habrá que ver hasta dónde llega su equipo actual.

"No tenemos muchos jugadores que jueguen en la Premier League y, además, algunos están lesionados. Pero lo que sí tenemos es resiliencia y un gran deseo de representar bien a nuestra nación. Pase lo que pase, nos ayudará en nuestro desarrollo", sentenció.