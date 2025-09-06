Paraguay y Estados Unidos jugarán un partido amistoso el 15 de noviembre en Filadelfia

Asunción, 6 sep (EFE).- La selección de fútbol de Paraguay jugará un partido amistoso ante Estados Unidos el sábado 15 de noviembre en el estadio Subaru Park de Filadelfia, como parte del proceso de preparación para disputar el Mundial 2026, informó este sábado la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).