Perú se prepara para salvar el honor frente a Paraguay, en el cierre de las eliminatorias

Los peruanos, que el jueves pasado perdieron todas sus opciones de acudir a la cita mundialista tras caer por 3 a 0 ante Uruguay en Montevideo, y que esperan cerrar las eliminatorias con una victoria para el honor, se entrenaron en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

Tal como en la jornada del viernes, la Bicolor volvió a hacer sus prácticas bajo la conducción del seleccionador Óscar Ibáñez, cuya eventual continuidad en el cargo será evaluada por los dirigentes después del juego contra los paraguayos.

Los jugadores realizaron trabajos físicos y con balón, además de una práctica de fútbol en la que se destacó el regreso del centrocampista Renato Tapia y del extremo Andy Polo, quienes no disputaron el encuentro ante Uruguay.

Perú buscará despedirse de las eliminatorias con un resultado que mejore su alicaída imagen ante sus aficionados y evite el riesgo de caer a la última posición de la clasificación general, que actualmente ocupa Chile.

Este jueves, el nuevo director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, admitió que la eliminación del Mundial ha sido un golpe duro, pero anunció que rápidamente se iniciará un nuevo ciclo que buscará corregir errores en el futuro próximo.

"Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, para ver qué cosa se ha hecho evidentemente mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes, porque hay mucho que corregir", remarcó el dirigente, quien asumió el cargo en agosto pasado.

Ferrari también dijo que aún no puede "adelantar una opinión" sobre la permanencia de Ibáñez, pero señaló que la secretaría técnica y el nuevo equipo de trabajo que se ha incorporado a la FPF tendrán "un rol clave en la reestructuración" de la selección nacional.

En ese sentido, consideró que "hay que empezar a darle un poco de descanso a los jugadores y tomar este cambio, o inicio del proceso, con cierta anticipación, prudencia también, porque va a ser un proceso largo" y se tendrán "que tomar todas las precauciones para no cometer más errores".

Ferrari informó que Perú tiene prácticamente acordado jugar en octubre próximo un partido amistoso contra Chile en la ciudad chilena de Concepción, y que en noviembre disputará otros dos encuentros, uno de ellos contra Rusia.