3-0. Kvaratskhelia y Mikautadze activan a Georgia

El conjunto de Willy Sagnol, que no consiguió un buen resultado contra Turquía, a pesar de su reacción final con un jugador menos, logró sus primeros puntos en el recorrido clasificatorio para el Mundial. El evento del 2026 es un desafío para una selección en crecimiento que nunca ha estado en una fase final. Se dejó ver en la pasada Eurocopa, donde dejó una buena imagen.

Por eso pretende acumular méritos en esta fase de clasificación como principal aspirante, junto a Turquía, a la segunda plaza del grupo, la que lleva a la repesca, siempre que España cumpla con el pronóstico y acceda directamente al torneo de Estados Unidos, Canadá y México como primera.

Las pretensiones de Georgia fueron evidentes desde el principio ante un rival menor que ha encajado seis goles en dos partidos. Al descanso, el cuadro de Sagnol ya tenía el partido en la mano. A la media hora tomó ventaja gracias a un error defensivo de los visitantes. Un mal pase de Bulgaria llevó la pelota a Kvicha Kvaratskhelia que se adentró en el área y tiró raso. El balón pasó por debajo del portero Svetoslav Vutsov.

No fue el día del portero del Levski Sofia que también pudo hacer más en el segundo, firmado por Nika Gagnidze en una jugada que inició desde la banda derecha Georges Mikautadze que encontró a Zuriko Davitashvili, asistente en la acción que culminó Gagnidze al borde del descanso.

El ritmo bajó en la segunda parte. Bulgaria nunca amenazó el triunfo georgiano que redondeó su triunfo a la hora de juego cuando el delantero del Villarreal recogió un rechace de Vutsov, al que se le escapó el balón, tras un tiro de Budu Zizivadze.

3 - Georgia: Giorgi Mamardashvili; Otar Kakabadze (Nodar Lominadze, m.83), Kuka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Irakli Azarov; Nika Gagnidze, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili (Vladimer Mamuchashvili, m.77); Zuriko Davitashvili (Saba Lobjanidze, m.83), Kvicha Kvaratskhelia (Giorgi Guliashvili, m.77) y Georges Mikautadze (Budu Zivzivadze,m.77).

0 - Bulgaria: Svetoslav Vutsov; Nikolay Minkov (Fabian Nurmberger, m.46), Kristian Dimitrov, Rosen Bozhinov, Anton Neyalkov; Adrian Kraev (Ilia Gruev, m.46), Emil Tsenov; Marin Petkov (Stanislav Shopov, m.80), Georgi Milanov (Ivaylo Chcohev, m.67), Radoslav Kirilov; y Vladimir Nikolov (Aleksandar Kolev, m.67).

Goles: 1-0, m.30:Kvicha Kvaratskhelia; 2-0, m.44: Nika Gagnidze; 3-0, m.66: Georges Mikautadze.

Árbitro. Glenn Nyberg, de Suecia. Mostró tarjeta amarilla a Anzor Mekvabishvili y Kuka Lochoshvili de Georgia, y a Emil Tsenov, Marin Petkov, Adrean Kraev y Kristian Dimitrov, de Bulgaria

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el estadio Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis.