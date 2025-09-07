Beccacece: "Queremos romper una racha y poder ganarle a Argentina"

"Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente", resaltó Beccacece.

Mencionó que la intención actual será sostener todo lo conseguido durante un año de trabajo, continuar desarrollando un proceso para seguir avanzando y que los análisis se harán al final de la eliminatoria. Aseguró que por lo hecho hasta ahora es momento para celebrar.

Beccacece reconoció que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, pero que también su equipo ha sido capaz de sacar un 45 % de puntos jugando de visitante y que han logrado "jugar de igual a igual" fuera de la altura de Quito.

Ecuador tuvo como base de las eliminatorias la altitud de los 2.850 metros de la capital ecuatoriana, clasificándose para los Mundiales de 2002, 2006, 2014 y 2022, pero con Beccacece el equipo buscó hacer cosas diferentes, como jugar también en el llano contra equipos grandes.

La Tri jugó contra Brasil en Guayaquil y consiguió un empate por 0-0 y el próximo martes lo hará contra Argentina, tal como sucedió también en el anterior proceso para Qatar 2022, cuando el técnico era Gustavo Alfaro, donde el equipo empató por 1-1.

Para el seleccionador, su trabajo alcanzó para recuperar el nivel de juego de varias figuras como Enner Valencia, que en ocho partidos anotó cinco goles, y se despedirá en este encuentro de las eliminatorias, dejando una marca difícil de superar, pues hasta el momento ha anotado 46 goles con la camiseta de la selección.

"También ensamblamos un sistema defensivo con el que en once partidos se recibió solo dos goles, pudimos darle continuidad a esa solidez, que la seguimos desarrollando, pero hay muchas cosas más que seguir trabajando", indicó.

Beccacece está convencido que la selección ha hecho una "gran eliminatoria" y recordó que comenzaron con menos tres puntos debido a la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso del jugador Byron Castillo, "pero el trabajo desarrollado nos permitió cristalizar el primer objetivo que era clasificar al Mundial 2026".

Con relación a las críticas que ha recibido y a los comentarios de un exseleccionado de que se contrate a un nuevo técnico que han causado revuelo en Ecuador, dijo que su responsabilidad era "tomar todo lo que aporte" y "no desgastar energía en lo que no depende de uno".

Beccacece pidió apoyo de los ecuatorianos para el trabajo de sus jugadores, ya que "se lograrán muchas cosas estando unidos por la misma causa", pues "la intención que tenemos es hacer que Ecuador tenga su mejor mundial y para eso seguiremos trabajando y mejorando".