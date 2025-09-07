Chile pierde a Pérez ante Uruguay por rotura de ligamento y se enfoca en su renovación

“El jugador sufrió una lesión en el entrenamiento vespertino de este sábado cuyo diagnóstico arrojó rotura de ligamento cruzado anterior que se confirmó por estudio de imágenes con resonancia magnética”, explicó el comunicado.

La lesión dejará a Pérez fuera de las canchas por cerca de seis meses, y para La Roja es la tercera baja en esta doble fecha luego de las salidas de Darío Osorio, del Midtjylland danés, y de Benjamín Kuscevic, del Fortaleza brasileño.

Ambos futbolistas fueran marginados por molestias físicas previo al duelo que disputaron con Brasil en el Maracaná, el pasado jueves.

La selección chilena al mando del entrenador interino Nicolás Córdova trabajó en la mañana del domingo en el Complejo Juan Pinto Durán, en Santiago, preparando el duelo frente a la Celeste que pondrá fin a unas clasificatorias difíciles.

Chile está última, en la décima posición, con 10 puntos, y solo tras concretarse la eliminación de su tercer Mundial consecutivo más la partida del argentino Ricardo Gareca del banquillo, comenzó una renovación con Córdova que terminó de despedir a la ‘Generación Dorada’, que fue bicampeona de América en 2015 y 2016.

En ese sentido, el lateral Fabián Hormazábal aseguró que “se está formando un nuevo grupo con una camada de jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas y se nota en cada entrenamiento”, en declaraciones al final de la práctica.

El defensa de Universidad de Chile fue consultado por el fallo de Conmebol que clasificó al equipo azul a cuartos de final de la Sudamericana sobre Independiente, luego de la violencia ocurrida el pasado 20 de agosto en el partido de vuelta en Buenos Aires, que castigó al equipo argentino por ser el organizador.

“Estoy muy contento por el fallo, pero por respeto a mis compañeros de Independiente prefiero no referirme al tema y hablar cuando esté en el club”, dijo en referencia a Felipe Loyola y Luciano Cabral con quienes comparte en La Roja.

El guardameta Thomas Gillier, del CF Montréal de la MLS estadounidense, se refirió al rival del martes y afirmó que “sabemos que Uruguay es un rival difícil, que juega muy bien y está clasificado al Mundial”.