Embarba, Tabatadze y Jeremy se sitúan a un gol de Villalibre

Embarba abrió el marcador en la derrota del Almería ante el Racing, cuyo triunfo lo fraguó Jeremy con un doblete, lo mismo que hizo Tabatadze para evitar la derrota del Cádiz ante la Real Sociedad B.

Los tres engrosan el grupo de perseguidores de Villalibre en el que ya estaban Agus Medina (Albacete) y Andrés Martín (Racing Santander).

- Con 4 goles: Villalibre (Racing Santander)

- Con 3 goles: Agus Medina (Albacete); Embarba (Almería); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Andrés Martín (1p) y Jeremy (ECU) (Racing Santander).

- Con 2 goles: Puertas y Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA) y Nico Melamed (Almería); Curro (1p) y Fer Niño (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO) (Castellón); Jacobo González 1¡(1p) (Córdoba); Martón (Eibar); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente (Leganés); Ale García (Las Palmas); Chupe (Málaga); Carlos Fernández (1p) y Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Vicente (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Gelabert (Sporting); Amath (SEN) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Morci (Albacete); Lopy (SEN) y Arribas (1p) (Almería); Lautaro (URU), Villahermosa, Gael Alonso, Min-su (KOR) y Marc Domenech (Andorra); David González, Mateo Mejía (Burgos); García Pascual (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Rubén Díez (1p), Koné (CIV) y Obeng (GHA) (Ceuta); Fuentes y Kevin Medina (Córdoba); Mario Soriano, Eddahchouri (NED), Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Yeremay y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez y Magunazelaia (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús y Alemañ (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo y Enol (Huesca); Lukovic y Enrique Clemente (Las Palmas); Naim y Duk (CVE) (Leganés); Adrián Niño y Rafa Rodríguez (Málaga); Rafa Bauza y Pablo López (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p), Astiazaran y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) y Perrin (FRA) (Sporting); Chuki, Latasa y Meseguer (Valladolid); Bazdar (SRB) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz).