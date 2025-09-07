España vapulea a Turquía en el pulso por el liderato (0-6)

En uno de sus mejores partidos con Luis de la Fuente como seleccionador, España dejó un recital de fútbol para vencer por segunda vez en seis visitas a Turquía. Sentenció el partido en la primera parte con un gol de Pedri (m.6) y dos de Mikel Merino (m.22 y m.45+1), y con espacios goleó con contundencia en el segundo acto. Ferran Torres marcaba a los 53 minutos, Merino cerraba su triplete a los 58 y Pedri su doblete en el 62.