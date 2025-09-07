La semana para olvidar de Randy Nteka

La situación deportiva de Nteka, de 27 años, ha cambiado radicalmente en una semana. El atacante angoleño ha visto como la llegada del brasileño Alemão le deja en un segundo plano y, por ese motivo, en el último día del mercado de verano pidió su salida. El club no se la concedió por dos motivos: una, para no debilitar la plantilla, y otra, para no reforzar a un posible rival en su objetivo de mantener la categoría, ya que los equipos que preguntaron por él fueron Elche y Getafe.

Tres días después de ese cierre del mercado, el Rayo tuvo que oficializar el nombre de los inscritos para la Liga Conferencia. Su nombre no aparece, por lo que no podrá ser parte de la competición más ilusionante para el vestuario y afición.

Esa decisión táctica sorprende porque en la eliminatoria previa continental frente al Neman Grodno bielorruso disputó 121 minutos y fue protagonista en ambos encuentros.

La semana para olvidar de Nteka se ha completado con la derrota con su selección, Angola, frente a Libia, que prácticamente lo descarta del Mundial al ser el cuarto clasificado del grupo D, a 8 puntos del segundo puesto de Camerún a falta de solo tres jornadas por disputar.

