Nico Williams no acaba la primera parte por un problema muscular

Con España bordando el fútbol para asestar un golpe directo a su principal rival de grupo por una plaza en el Mundial 2026, Nico Williams dejó la única noticia preocupante de una primera mitad con 0-3 en el marcador en Konya. Muy activo todo el partido y protagonista de varias acciones de peligro en las que estuvo cerca del gol, en el minuto se dejó caer al césped por un intenso dolor.

Los doctores de la selección saltaron al césped del estadio Büyükşehir Belediy para confirmar el cambio inmediato de Nico Williams, que se retiró cojeando y con gestos de dolor. La zona de la dolencia ya le dio problemas al delantero del Athletic Club en la recta final de la pasada temporada y reaparece en su cuarto partido del nuevo curso.