Panamá recibe a Guatemala obligado a ganar en la eliminatoria mundialista de Concacaf

Los panameños, en teoría los mejor clasificados entre los aspirantes a un cupo mundialista, dejaron una imagen irregular tras sufrir ante un equipo surinamés que supo administrar sus ventajas para complicar a los canaleros.

Tras el partido, el entrenador de la Roja centroamericana, Thomas Christiansen, precisó que irán "ante Guatemala (este lunes) en el Rommel con nuestra gente y con la máxima ilusión y obligación de sacar tres puntos".

Panamá acusó la falta de contundencia, un problema que no aparecía desde el duelo ante Honduras en la Copa Oro, donde también generó varias ocasiones sin lograr concretarlas.

Christiansen apuntó que, más allá de la definición, le preocupa más "no generar esas ocasiones", aunque reconoció que, de cara a los próximos compromisos, tienen "que mejorar en algunas fases del partido" si quieren ganar.

Con un punto en el grupo A, los canaleros quedarían líderes si vencen a Guatemala y El Salvador tropieza ante Surinam, que debutó con triunfo.

Guatemala, por su parte, llega a Panamá tras caer en su estreno y con la necesidad de sumar. El equipo de Luis Fernando Tena dominó en ofensiva ante El Salvador, pero terminó cediendo en casa.

Según las estadísticas de Concacaf, los chapines remataron 19 veces frente a 10 de los salvadoreños; de esos disparos, cinco fueron a portería, contra uno de los cuscatlecos.

A pesar del dominio, Tena asumió la responsabilidad de la derrota y dejó claro que ante Panamá "tenemos que jugar mucho mejor, no debemos caer en la ansiedad de hoy" ante El Salvador.

Advirtió que "ir a visitar a Panamá es un partido complicado" y añadió que buscarán "las causas y las soluciones" para enfrentar a los canaleros el lunes.

Tena manifestó además que confía en "la personalidad de los jugadores y su carácter" para sacar adelante lo que resta de las eliminatorias.

En la clasificación, El Salvador lidera con tres puntos, seguido de Panamá y Surinam con uno, mientras que Guatemala permanece sin unidades.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, José Fajardo; Ismael Díaz.

Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jhonatan Franco, Steven Robles, Olger Escobar, Rudy Muñoz; Rubio Rubin y Oscar Santis.

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña.