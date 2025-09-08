Cesc Fàbregas y David Silva, nominados al Salón de la Fama de la Premier League

Londres, 8 sep (EFE).- Los españoles Cesc Fàbregas y David Silva han sido nominados para formar parte del Salón de la Fama de la Premier League, el máximo reconocimiento individual que otorga la competición inglesa a los futbolistas y entrenadores que han marcado su historia desde 1992.