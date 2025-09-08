Daddy Yankee se une a acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

San Juan, 8 sep (EFE).- La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.