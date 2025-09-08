El portugués Fernando Santos destituido como seleccionador de Azerbaiyán

Santos, campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal, fue relevado después de la dura derrota sufrida por el equipo nacional en Islandia (5-0), en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial.

"El contrato se rompió de mutuo acuerdo", anunció Dzhajanguir Faradzhullaev, secretario general de la Asociación de Fútbol de Azerbaiyán (AFFA).

Por ello, el técnico luso no participó en la rueda de prensa previa al segundo partido de clasificación que tendrá lugar el martes ante Ucrania.

Le sustituirá en el cargo ante los ucranianos el técnico del equipo sub-21, Aiján Abbásov, confirmó la AFFA.

Bajo el mando de Santos, Azerbaiyán disputó desde junio de 2024 once partidos en los que perdió nueve y empató dos.