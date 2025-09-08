Oviedo dice que Policía "no ha encontrado nada" sobre gritos racistas contra Vinicius

"La Policía sigue investigándolo y en cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, lo castigaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición, el Tartiere y nuestra gente siempre han estado a la altura y ese día no fue la excepción. Si a estas alturas no ha salido nada es buena noticia, porque si hubiese habido algo ya se sabría", afirmó Martín Peláez en una comparecencia ante los medios en el Carlos Tartiere.

A finales de agosto, días después del partido ante el Real Madrid y tras el vídeo publicado en el programa ‘El Día Después’ de Movistar en el que se escuchaban unos supuestos cánticos racistas hacia Vinicius, cuando el presidente del Real Oviedo explicó que el club azul "está en contra de cualquier acto de racismo" y que si la Policía encontraba alguna evidencia "el Real Oviedo lo castigaría".