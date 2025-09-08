Fútbol Internacional

Oviedo dice que Policía "no ha encontrado nada" sobre gritos racistas contra Vinicius

Oviedo (España), 8 sep (EFE).- El presidente del Real Oviedo, el mexicano Martín Peláez, aseguró que, más de dos semanas después de la celebración del partido, la Policía "no ha encontrado nada" sobre los gritos racistas que supuestamente se produjeron contra Vinicius durante el encuentro de la Liga española ante el Real Madrid.

08 de septiembre de 2025 - 10:20
"La Policía sigue investigándolo y en cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, lo castigaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición, el Tartiere y nuestra gente siempre han estado a la altura y ese día no fue la excepción. Si a estas alturas no ha salido nada es buena noticia, porque si hubiese habido algo ya se sabría", afirmó Martín Peláez en una comparecencia ante los medios en el Carlos Tartiere.

A finales de agosto, días después del partido ante el Real Madrid y tras el vídeo publicado en el programa ‘El Día Después’ de Movistar en el que se escuchaban unos supuestos cánticos racistas hacia Vinicius, cuando el presidente del Real Oviedo explicó que el club azul "está en contra de cualquier acto de racismo" y que si la Policía encontraba alguna evidencia "el Real Oviedo lo castigaría".

