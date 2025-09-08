Yeray estaría disponible en las nueve últimas jornadas de liga

El central "podrá volver a competir a partir del 2 de abril de 2026", si bien "dos meses antes", el 2 de febrero, el futbolista tiene la posibilidad de incorporarse a los entrenamientos del equipo, "conforme establece la normativa aplicable".

El primer partido del Athletic después de que Yeray cumpla su sanción será la visita al Coliseum de Getafe correspondiente a la 30ª jornada y programada para el fin de semana del 5 de abril del próximo año.

Desde de ese día el equipo rojiblanco se enfrentará hasta final de temporada al Villarreal, Atlético de Madrid, Osasuna, Deportivo Alavés, Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid.

En Liga de Campeones es seguro que Yeray se perderá la fase de liga, que acabará el 28 de enero de 2026, y en caso de que el Athletic supere rondas tampoco jugaría un posible 'playoff' ni los octavos de final.

La primera ronda de 'Champìons' para la que estaría a disposición de Ernesto Valverde serían los cuartos de final que se jugarán 7-8 y 14-15 de abril.