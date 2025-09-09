0-0. Chile queda última y Uruguay se afirma en el cuarto lugar de las eliminatorias

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- Las selecciones de Chile y Uruguay firmaron este martes un 0-0 en el estadio Nacional de Santiago en un partido en el que La Roja no pudo cumplir el cometido de salir del último lugar de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y la visitante se acomodó en el cuarto lugar, en la jornada de clausura.