Fútbol Internacional

1-0. Ecuador vence a Argentina y se asegura el segundo puesto de las eliminatorias

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- La selección de Ecuador se aseguró este martes el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 al vencer a la de Argentina por 1-0 en partido de la decimoctava y última jornada disputado en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Por EFE
09 de septiembre de 2025 - 22:15
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2336

El único gol del encuentro lo marcó de penalti en el minuto 13 añadido al primer tiempo el delantero Enner Valencia, quien así llegó a seis anotaciones en la fase clasificatoria.

Ambos equipos sufrieron una expulsión por parte del árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán. En el primer tiempo la Albiceleste perdió a Nicolás Otamendi por una violenta intracción sobre Valencia, mientras que la Tri quedó con diez en la segunda parte ante la doble amonestación cometida por Moisés Caicedo.

Argentina, pese a la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %. Ecuador quebró una racha de cuatro empates consecutivos y el triunfo le permite conseguir un rendimiento del 53,7 %.

Enlace copiado