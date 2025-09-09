1-0. Ecuador vence a Argentina y se asegura el segundo puesto de las eliminatorias

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- La selección de Ecuador se aseguró este martes el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 al vencer a la de Argentina por 1-0 en partido de la decimoctava y última jornada disputado en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil.