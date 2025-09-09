2-0. Pochettino coge aire ante Japón

Los goles de Alex Zendejas y de Folarin Balogun entregaron a Estados Unidos un triunfo que calma, por un momento, la tormenta.

El seleccionado de Pochettino llegaba a Columbus tras unos meses complicados, en los que perdió en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Panamá y la final de la Copa Oro en casa contra México.

El 0-2 sufrido el pasado sábado contra Corea del Sur agudizó la crisis de Estados Unidos, que el próximo junio será país anfitrión del Mundial junto a México y Canadá.

No fue fácil para los estadounidenses contra Japón. El portero Matt Freese realizó al menos dos paradas de mérito para evitar que los visitantes se adelantaran en el luminoso.

Y a la media hora de partido, Maximilian Arfsten, jugador del Columbus Crew, colgó un centro que Zendejas remató con una gran volea de zurda que dio ventaja a Estados Unidos.

Zendejas, jugador del América, celebró su segundo gol como internacional estadounidense.

En la reanudación, pasada la hora de juego, Christian Pulisic entregó a Balogun un perfecto pase al hueco que el delantero aprovechó para fulminar al meta con la zurda.

Ese gol, el sexto de Balogun como la camiseta estadounidense, quitó presión a Estados Unidos, que también tuvo oportunidades para ampliar su ventaja.