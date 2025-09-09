3-6. Colombia liquida a Venezuela que se queda sin la repesca

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- Venezuela dependía de sí misma para disputar la repesca al Mundial de 2026 y falló al perder este martes por 3-6 ante una Colombia que jugó con la tranquilidad de estar clasificada para su séptimo mundial, y le dio vida a Bolivia que hizo la tarea y la despojó del séptimo lugar al vencer por 1-0 a Brasil.