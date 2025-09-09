Alexis Sánchez: "Aunque ahora esté mal, el Sevilla debe pelear por mostrar su grandeza"

Alexis, que compareció en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán junto al presidente del club, José María del Nido Carrasco, contó que cuando fichó por el Inter de Milán, el equipo italiano "llevaba once años sin ganar el 'scudetto', es mucho tiempo para un equipo grande", pero que logró "ganar cinco títulos allí" y, sin querer entrar en comparaciones, auguró "un año lindo porque el ambiente del grupo es bueno".

El extremo antofagastino, de 36 años, consideró que "la edad es sólo un número" e indicó que ahora es "más maduro", entiende "mejor los tiempos", lo que le permite "no estar todo el rato corriendo para todas partes. El fútbol es simple. A medida que pasan los años, más fácil parece".

Alexis emplazó a "cuando termine la temporada" para "ver cuál ha sido el rendimiento" y explicó que se está "preparando para estar físicamente como un chaval de 20 años" a la espera de "ponérselo complicado al míster -el argentino Matías Almeyda-" en sus elecciones, "pero también para ayudar a los más jóvenes".

El internacional chileno cree que los futbolistas noveles del plantel sevillista "pueden aprender de los más adultos", pues se considera "una persona que exige mucho a los jóvenes porque el fútbol pasa rápido y cuando sean exjugadores, van a añorar su época de futbolista".

Para Alexis, será "un privilegio jugar al lado de (Cesar) Azpilicueta", de quien fue rival en el derbi de Londres -el chileno jugó en el Arsenal y el español en el Chelsea- y que "siempre estuvo en contra también con la selección".

Añadió al respecto que "hoy mismo pasaron unos datos del entrenamiento" y el defensa navarro, también de 36 años, "fue quien más corrió".

El nuevo fichaje sevillista, que afirmó haber "jugado en todas las posiciones del ataque" sin tener "ninguna predilecta", e insistió en que será Almeyda el que deberá decidir sobre su misión en el terreno de juego.

El chileno, preguntado por la presencia en el banquillo del Betis de su compatriota Manuel Pellegrini, destacó del veterano entrenador que es "un señor del fútbol que merece todos los respetos" y, sobre una futura vuelta al fútbol de su país, subrayó que ahora está "enfocado en el Sevilla".

"Estoy para prepararme, para ayudar y para exigir a los compañeros. Ahora acá", puntualizó el veterano delantero chileno.