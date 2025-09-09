Australia se lleva la serie 'Soccer Ashes' ante Nueva Zelanda

Tras la victoria por 1-0 en la ida, los 'Socceroos', que como los 'All Whites' ya están clasificados para el Mundial 2026, hicieron valer de nuevo su superioridad y ganaron con un doblete de Mohamed Toure, del Randers danés, en ambos casos a pase de Connor Metcalfe y una diana de Néstor Irakunda, del Watford inglés.

Con seis cambios en el once inicial de Tony Popovic respecto al equipo que ganó a Nueva Zelanda en Canberra, uno de ellos, Touré, fue clave al abrir la ventaja a los 35 minutos y sentenciarla a los 60 después de que Chris Wood acortara distancias a los 57.

Nueva Zelanda trató de hacer valer el factor campo, pero tan solo pudo romper la racha sin marcar a Australia, puesto que no lo hacía desde 2010 ante unos 'Socceroos' que incluso pudieron incrementar la ventaja.