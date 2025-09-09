Baena y Giménez siguen de baja; Hancko y Le normand retornan de sus selecciones

Tanto el interior izquierdo fichado al Villarreal, que se perdió los dos duelos anteriores por una lesión muscular y ahora se perderá el próximo ante su exequipo por la apendicitis de la que fue operado hace una semana, como el central uruguayo, fuera de acción por lesión desde el pasado 20 de junio, siguieron con sus respectivas recuperaciones durante este martes.
Le Normand, internacional con España, y David Hancko, con Eslovaquia, regresaron este martes a la dinámica del club rojiblanco, aunque ambos hicieron trabajo específico tras los encuentros con sus selecciones para ya sumarse al grupo este miércoles con vistas al choque contra el Villarreal.
Aún quedan ocho internacionales por volver al grupo de Diego Simeone: el portero esloveno Jan Oblak, el delantero noruego Alexander Sorloth, el atacante italiano Giacomo Raspadori y los futbolistas argentinos Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone y Julián Alvarez.
En el caso de estos últimos, hasta el jueves no se prevé su vuelta al trabajo con el equipo madrileño.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy