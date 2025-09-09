Baena y Giménez siguen de baja; Hancko y Le normand retornan de sus selecciones

Majadahonda (Madrid), 9 sep (EFE). Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aún no dispuso de Álex Baena ni José María Giménez, que serán baja el próximo sábado ante el Villarreal, mientras recuperó a los internacionales David Hancko y Robin Le Normand, ya reincorporados al equipo.