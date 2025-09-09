Bryan Gil: "Prioricé al Girona en todo momento"

Bryan, que la temporada pasada ya jugó en Montilivi cedido por el Tottenham, ha añadido que su fichaje es "un paso muy importante" y que está "muy feliz de estar aquí, sobre todo en propiedad".

"Para mí es muy importante pertenecer a un proyecto a largo plazo porque llevaba cuatro o cinco años en cesiones. Para un jugador joven es complicado cambiar tanto de aires, de equipo y de sistema, y necesitaba esta estabilidad", ha admitido el '21' rojiblanco.

El Girona ha pagado seis millones más cuatro en variables por el atacante, que ha firmado hasta junio de 2030, y ha dicho que está "donde quería estar" después de un verano complicado.

Bryan ha añadido que ha priorizado el Girona ante el interés de otros clubes por "la calidad de los jugadores, la idea de juego del míster y la forma de jugar", y porque es "un proyecto de jugadores jóvenes con proyección" en el que siente que encaja perfectamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También ha admitido que no ha sido feliz en el Tottenham porque no ha tenido continuidad, y se ha mostrado muy agradecido al Girona por la posibilidad de jugar y competir, así como por la confianza del club.

El jugador andaluz ha explicado que ya está recuperado "al 100%" y "en pleno estado de forma" de la grave lesión de rodilla que le apartó de los terrenos de juego en marzo, aunque ha admitido que le falta "un poco de ritmo" y minutos tras seis meses sin competir.

También ha reiterado que espera "llegar otra vez a la selección" y se ha mostrado convencido de que el Girona, colista con cero puntos, "cambiará la dinámica" porque hay "una atmósfera positiva" en el vestuario y "todo el grupo va a una".

Bryan ha comparecido acompañado por el presidente, Delfí Geli, y el director deportivo, Quique Cárcel, que ha admitido que las dos partes han trabajado para continuar unidas "desde el minuto uno".

"La clave ha sido él, porque quería venir aquí. Es de agradecer que un jugador que ha tenido muchas ofertas haya querido esperar al Girona", ha argumentado Cárcel.

Por su parte, Geli ha dado las gracias al futbolista "por querer y esperar al Girona hasta el final", y ha certificado que su ilusión y sus ganas de volver han sido "la clave" para poder cerrar su regreso a Montilivi.