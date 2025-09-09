Carlo Ancelotti: "El partido de hoy fue muy, muy complicado para nosotros"

El Alto (Bolivia), 9 sep (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que el partido de este martes contra Bolivia "fue muy, muy complicado", luego de perder por 1-0 ante la Verde en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.