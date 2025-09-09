Cerezo: "El vuelo se empezará a remontar a partir del sábado"

"Estamos preparándonos para ver exactamente si realmente salimos de este impasse que hemos tenido al principio. No hemos empezado bien. No es normal en el sitio en el que estamos (17º), pero en el fútbol todo es posible y esperamos a partir del próximo sábado contra el Villarreal, pues ya empezar a funcionar y empezar a sumar puntos", dijo.

Cerezo, que participó este martes en el acto de presentación de MADCUP 2026 y el balance de la primera edición de Sports Summit Madrid celebrado este año, destacó la calidad de la plantilla atlética, "cerrada definitivamente".

"Nosotros desde el principio, desde el inicio de la temporada, creemos que tenemos un equipo magnífico, un entrenador fabuloso, que conoce muy bien a todos los jugadores que tiene. Lo que queremos es que ese equipo esté conjuntado y empiece a funcionar y a empezar a hacer lo que realmente pensamos hacer, que es ganar títulos y empezar a intentar todo lo que sea", insistió.

El presidente comentó que el estadio Metropolitano "posiblemente sea el candidato definitivo" para albergar la final de la Liga de Campeones de 2027, aunque "todavía hay que esperar a ver lo que decide la UEFA" el próximo jueves, y respondió a la pregunta de si concedería el Balón de Oro al jugador del Barcelona Lamine Yamal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Pues la verdad es que es un gran jugador, pero como yo no soy el que los da, ni el que los prepara ni el que los entrega, te digo que no sé. Se lo daría a Julián Álvarez, por ejemplo", afirmó.