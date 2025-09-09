Diego López: “Me parece increíble que no se sepa dónde vamos a jugar contra el Barcelona”

“Es una situación que se debería de haber resuelto hace tiempo, no solo por el equipo, si no por los aficionados del Valencia, que merecen una respuesta para poder ir a animar al equipo. Debería haberse resuelto hace tiempo, a ver si a lo largo del día se resuelve”, dijo este martes en rueda de prensa.

Sin embargo, el futbolista asturiano, con pasado en la cantera culé, dijo que al equipo no le afecta jugar en el Camp Nou o en el Johan Cruyff.

“Tenemos que preparar el partido bien, independientemente de dónde sea, porque el rival es el mismo y el escenario no nos tiene que afectar en nada”, aseguró.