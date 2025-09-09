El Alavés cumplirá en San Mamés 650 partidos en Primera División

Con este partido, el club vitoriano asciende al puesto 25 en la clasificación histórica de partidos disputados en Primera.

Los 649 duelos oficiales que ha disputado hasta la fecha están repartidos en 20 temporadas en las que ha logrado 203 victorias, 144 empates y 302 derrotas, con 715 goles a favor.

El Glorioso disputó su primer partido en la máxima categoría frente a la Real Sociedad un domingo 7 de diciembre de 1930 en el estadio de Atocha.

Los albiazules empataron a dos, con doblete de Olivares, en un duelo el que debutaron alavesistas como Quincoces, Ciriaco, Beristain o Jauregui.

Precisamente en la temporada 2023-24 el club vitoriano alcanzó el partido 600 frente al conjunto donostiarra en el estadio de Mendizorroza.