El camerunés Etta Eyong lucirá el dorsal 21 en el Levante; Vencedor, con el 12

Valencia, 9 sep (EFE).- LaLiga ha publicado en su página web oficial los dorsales definitivos del Levante para la temporada 25-26 y el delantero camerunés Etta Eyong lucirá el número 21 y el centrocampista vasco Unai Vencedor portará el 12 a la espalda.

Por EFE
09 de septiembre de 2025 - 13:35
Eyong, que será presentado este miércoles en la ciudad deportiva del Levante, y Vencedor fueron los dos últimos fichajes del equipo valenciano en la última jornada del mercado de verano.

Además, Alan Matturro, Goduine Koyalipou y Kervin Arriaga, que al estar lesionados no fueron inscritos hasta el pasado 1 de septiembre, también conocen ya su nuevo dorsal.

El defensa uruguayo Matturro llevará el 3; el atacante centroafricano Koya lucirá el dorsal 15; y el centrocampista hondureño Arriaga portará el 16.

El resto de futbolistas de la plantilla tienen los siguientes dorsales del primer equipo: Pablo Campos (1); Ryan (13); Matías Moreno (2); Dela (4); Unai (5); Cabello (14); Víctor García (17); Toljan (22); Manu Sánchez (23); Pampín (6); Olasagasti (8); Pablo Martínez (10); Oriol Rey (20); Carlos Álvarez (24); Brugué (7); Iván Romero (9); Morales (11); Iker Losada (18); y Espí (19).

