El camerunés Etta Eyong lucirá el dorsal 21 en el Levante; Vencedor, con el 12

Eyong, que será presentado este miércoles en la ciudad deportiva del Levante, y Vencedor fueron los dos últimos fichajes del equipo valenciano en la última jornada del mercado de verano.
Además, Alan Matturro, Goduine Koyalipou y Kervin Arriaga, que al estar lesionados no fueron inscritos hasta el pasado 1 de septiembre, también conocen ya su nuevo dorsal.
El defensa uruguayo Matturro llevará el 3; el atacante centroafricano Koya lucirá el dorsal 15; y el centrocampista hondureño Arriaga portará el 16.
El resto de futbolistas de la plantilla tienen los siguientes dorsales del primer equipo: Pablo Campos (1); Ryan (13); Matías Moreno (2); Dela (4); Unai (5); Cabello (14); Víctor García (17); Toljan (22); Manu Sánchez (23); Pampín (6); Olasagasti (8); Pablo Martínez (10); Oriol Rey (20); Carlos Álvarez (24); Brugué (7); Iván Romero (9); Morales (11); Iker Losada (18); y Espí (19).
