El camerunés Etta Eyong lucirá el dorsal 21 en el Levante; Vencedor, con el 12

Valencia, 9 sep (EFE).- LaLiga ha publicado en su página web oficial los dorsales definitivos del Levante para la temporada 25-26 y el delantero camerunés Etta Eyong lucirá el número 21 y el centrocampista vasco Unai Vencedor portará el 12 a la espalda.