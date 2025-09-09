El colombiano Sergio "Jeringa" Guzmán regresa al banquillo del Árabe Unido en Panamá

Ciudad de Panamá, 9 sep (EFE).- El entrenador colombiano Sergio "Jeringa" Guzmán volverá a dirigir al Árabe Unido de Colón en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la destitución esta semana del técnico argentino Javier Ainstein, anunció este martes el club panameño.