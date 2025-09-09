El Elche traspasa a Mourad al Tijuana de México

El delantero marroquí ha militado en el Elche, con el que ha logrado dos ascensos, durante las últimas seis temporadas, si bien en tres de ellas estuvo cedido al Alcoyano, en dos ocasiones, y al Burgos.

El Elche no ha hecho oficial la cifra del traspaso, pero varios medios cifran la operación en una cantidad próxima al millón y medio de euros.

El pasado curso, el ariete anotó nueve tantos, la mejor cifra realizadora de su carrera deportiva.

Tras la salida del delantero, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se queda en su plantilla con André Silva, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir como referentes ofensivos.

