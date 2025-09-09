El Forest de Evangelos Marinakis, ocho entrenadores en ocho años

El último de ellos, el australiano Ange Postecoglou, presentado este martes tras la destitución de Nuno Espírito Santo.

El primero en salir fue Mark Warburton, apenas seis meses después de la llegada del magnate griego, y a partir de ahí pasaron Aitor Karanka, Martin O’Neill, Sabri Lamouchi y Chris Hughton, ninguno de los cuales logró permanecer más de un año en el cargo.

El caso más llamativo fue el de Steve Cooper, el técnico que devolvió al club a la Premier League tras 23 años de ausencia y que logró consolidar al equipo en la élite.

Sin embargo, en diciembre de 2023 fue destituido para dar paso a Nuno Espírito Santo, quien en poco más de año y medio firmó la mejor clasificación del Forest en tres décadas al terminar séptimo en la Premier League y con billete para la Liga Europa, beneficiado por la sanción al Crystal Palace.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ni siquiera ese éxito frenó las tensiones con Marinakis, que desembocaron en su destitución a comienzos de septiembre de 2025.

La lista de interinos —Gary Brazil, Simon Ireland y Steven Reid— completa una dinámica que habla de un club inestable.

Con el nombramiento de Postecoglou, entrenador con un sólido historial de títulos y experiencia en grandes banquillos como el del Tottenham, el Forest busca romper con esa tendencia y dotar de estabilidad al proyecto.