El jugador del Chelsea Essugo, operado de una lesión en el muslo derecho

Londres, 9 sep (EFE).- El Chelsea confirmó este martes que el centrocampista portugués Dario Essugo, fichado este verano procedente del Sporting, ha sido operado con éxito de una lesión en el muslo derecho que sufrió durante su participación con la selección sub-21 de Portugal.