El jugador del Chelsea Essugo, operado de una lesión en el muslo derecho

El futbolista, de 20 años, se resintió en un entrenamiento con el combinado luso y, "tras las pruebas médicas realizadas, se determinó que la cirugía era el tratamiento necesario", aunque la duración de su baja no ha sido precisada, informó el club en un comunicado.
"Dario comenzará ahora su recuperación en Cobham, acompañado por el equipo médico del club", añadió.
Essugo, considerado el sustituto natural de Moisés Caicedo en el centro del campo, estuvo en el banquillo en las tres primeras jornadas de la Premier League y fue inscrito en la lista de la Liga de Campeones.
Sus únicos minutos como jugador 'blue' los jugó en el pasado Mundial de Clubes, competición en la que el Chelsea se proclamó campeón.
"Desafortunadamente, durante este parón internacional, sentí algo en el muslo que me mantendrá fuera por un tiempo. Es frustrante empezar la temporada así, sobre todo después de haber sufrido otro revés hace poco, pero creo firmemente que todo pasa por algo. Volveré con más fuerza", expresó el jugador en su cuenta de Instagram.