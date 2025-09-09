El Villarreal sólo perdió una vez en el Metropolitano en sus últimas cinco visitas

El resultado más reciente es un empate a un gol, mientras que en la temporada 2023-24 el Villarreal cayó por un 3-1 cuando el gol inicial de Gerard Moreno fue superado por los tantos de Witsel, Griezmann y Samu Lino. Sin embargo, el Villarreal ganó con los goles de Yeremy Pino y Gerard Moreno en la 2022-23 y en la 2020-21 y 2021-22 firmó dos empates.

La última visita del equipo castellonense a la capital madrileña fue en la jornada 21 de la pasada temporada, el 25 de enero de 2025, a la que el equipo de Marcelino García Toral llegaba quinto con 33 puntos, mientras que el de Simeone era segundo con 44 unidades.

Los amarillos empataron con el Atlético de Madrid en un partido muy igualado, con dominio y ocasiones para ambos conjuntos. El Villarreal tomó la delantera en la primera mitad, donde fue superior a su rival, gracias a un gol de penalti de Gerard Moreno en el minuto 29, pero en la segunda parte Samuel Lino marcó el tanto que estableció el 1-1 final.

Con ese gol, el delantero catalán Gerard Moreno alcanzó los 120 tantos con el Villarreal, agrandando sus estadísticas de máximo goleador en la historia del conjunto castellonense.

Por parte del Atlético de Madrid jugaron Oblak; Molina, Witsel, Le Normand, Reinildo (Lino); G.Simeone (Azpilicueta), Koke (Llorente), Barrios, Gallagher (De Paul); Correa (Griezmann) y Julián Álvarez.

Por parte del equipo visitante jugaron Luiz Júnior; Femenía, Costa, Kambwala, Cardona; Yeremy Pino (Denis Suárez), Comesaña, Gueye, Baena (Pau Cabanes); Barry (Pépé) y Gerard Moreno (Ayoze).

El balance de los veintitrés partidos que han jugado ambos equipos en el estadio rojiblanco es de cinco victorias para el Villarreal, siete empates y once victorias para el Atlético de Madrid.