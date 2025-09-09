Flick recupera a los seis internacionales españoles y a Lewandowski

De todos ellos, solo Fermín, Olmo, Ferran y Cubarsí -los que menos minutos han sumado durante la última ventana clasificatoria para el Mundial 2026- se han ejercitado en el campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de futbolistas no seleccionados, mientras que Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski se han quedado en el gimnasio.

Más allá de los internacionales, Eric Garcia, Gerard Martín, Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Marc Casadó, Marc Bernal, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández también han completado el segundo entrenamiento de la semana con normalidad.

En cambio, el entrenador Hansi Flick no ha podido contar con los lesionados Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen.

El equipo azulgrana gozará el miércoles de un día de descanso y volverá el jueves al trabajo, fecha en la que está previsto el regreso de los internacionales restantes: Andreas Christensen, Jules Kounde, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Raphael Dias 'Raphinha' y Ronald Araujo.

