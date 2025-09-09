Íñigo Martínez: "Me motiva poder pelear junto a Cristiano para ganar títulos"

"He tenido la oportunidad de jugar contra él muchos partidos, era complicado pararle, pero poder compartir vestuario...no todos tienen la opción y poder tenerlo a mi lado y poder pelear junto a el para ganar títulos es algo que me motiva, me ilusiona. Estoy contento de estar en este gran club con los mejores jugadores del mundo", apuntó el exdefensor del Barcelona a los medios del club de Arabia Saudí.

En cuanto a su decisión de fichar por el equipo que dirige el luso Jorge Jesus, dijo que estuvo "bien tomada" porque era el momento para "buscar otros retos, otra ciudad y otra cultura".

"Es la primera vez que salgo de mi zona de confort y me apetecía mucho, quería otro siguiente paso, competir en esta liga y vivir esta bonita experiencia. Queda mucho por delante, pero se están dando pasos muy importantes y ser partícipe de esto es bonito e ilusionante", destacó.

Para finalizar, añadió que en Arabia Saudí podrá "seguir compitiendo al máximo nivel" y que intentará ganar "todos los títulos posibles".

