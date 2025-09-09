La Albirroja busca "romper la historia" y ganar en Lima, dice la asociación paraguaya

"Es el partido más importante porque debemos romper la historia. Debemos romper esa historia que Paraguay nunca pudo ganar en Lima", declaró Harrison en una conferencia de prensa desde la capital peruana.

Con la clasificación asegurada en la fecha previa y con 25 puntos acumulados, Paraguay saldrá este martes al estadio Nacional de Lima a Perú, seleccionado que llega eliminado de la competencia.

Harrison, que dirige la APF desde 2016, enfatizó que harán "el mejor partido de la eliminatoria" para que Paraguay avance en posiciones en el 'ranking' de la FIFA.

Igualmente, el dirigente afirmó que el director técnico de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, es uno los "grandes artífices de la clasificación", junto a los jugadores que, según dijo, lograron "revertir la situación" en la que se encontraba el equipo al inicio de la eliminatoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Paraguay necesitaba volver a sus raíces, Paraguay necesitaba un técnico motivador, Paraguay necesitaba sacar lo mejor de cada jugador", expresó Harrison, quien agregó que ficharon a Alfaro tras un partido que la Albirroja disputó contra Costa Rica, la selección que entonces dirigía el argentino, en la Copa América de 2024.

"No es fácil convencerle a un técnico de la jerarquía de Alfaro en que venga a tomar las riendas después de haber salido últimos en una Copa América. Pero sin dudas, Gustavo también es una persona que está llena de desafíos", resaltó.

La Albirroja logró su clasificación en Asunción tras empatar el jueves pasado por 0-0 ante Ecuador luego de que pasaran 15 años su última participación en un Mundial.