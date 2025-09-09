Nueve victorias del Betis en veinticuatro visitas al Levante

Hace algo más de tres años, en su último desplazamiento, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini se impuso por 2-4 en un partido en el Dani Gómez hizo un doblete para los locales que fue insuficiente para evitar la derrota que certificaron los goles de Fekir -2-, Edgar y William Carvalho.

Mediada la pasada década, el Betis venció tres veces seguidas en terreno granota: 1-3 en la campaña 13/14, cuando marcaron Salva Sevilla, Jorge Molina, Rubén Castro y el local Diop; por la mínima, de nuevo con gol de Rubén Castro en la Liga 15/16; y 0-2 en la temporada 17/18, con tantos de Chema, en propia meta, y Sergio León.

El primer triunfo bético durante el siglo XXI en el feudo del Levante fue en la temporada 2004/05, cuando Rivera adelantó a los valencianos pero remontaron Ricardo Oliveira y Edú para poner el 1-2, el mismo marcador que en la anterior victoria, en la edición 1973/74 de la Segunda división (marcaron Aramburu, Rogelio y el local Ferrer Díaz).

También en Segunda, en la campaña 54/55, el Betis goleó por 1-4 al Levante, que marcó mediante Giraldós un gol insuficiente frente a los anotados por Flores, Óscar, Guerrero y Villota; y tres años más tarde, venció 1-2 gracias a los tantos de Loli y Jordi Vila que recortó el azulgrana José Vila.

La primera victoria verdiblanca frente al Levante como visitante en Primera fue en la temporada 1963/64, en mítico estadio El Vallejo, donde un gol de Ansola decantó por la mínima el encuentro de la segunda jornada.